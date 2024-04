Meteo Palermo, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Il sabato a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da cieli sereni per tutto il corso della giornata. Le temperature si manterranno costanti, con valori che oscilleranno tra i 11°C e i 21°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 70%, mentre i venti soffieranno a bassa intensità provenendo principalmente da sud-sudest, con velocità che varieranno tra i 9 e i 14 km/h.

Domenica, 28 Aprile 2024

La domenica a Palermo sarà caratterizzata da cieli sereni durante le prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 23°C. L’umidità si manterrà intorno al 70%, mentre i venti soffieranno deboli provenendo prevalentemente da nord-nordovest con velocità comprese tra 3 e 13 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Per lunedì a Palermo è prevista un’altra giornata all’insegna del sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 27°C con un’umidità che si manterrà intorno al 66%. I venti soffieranno deboli provenendo principalmente da sud-est con velocità comprese tra i 2 e i 6 km/h. Non sono previste precipitazioni e il cielo si presenterà per lo più sereno per l’intera giornata.