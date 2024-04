Meteo Parma, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Il tempo a Parma per Sabato sarà caratterizzato da nubi sparse nelle prime ore della mattina, con temperature intorno ai 9 gradi e un’umidità vicina al 100%. A partire dalle ore 7:00 è prevista pioggia debole, con un aumento della velocità del vento da est-sudest che potrebbe raggiungere i 9 km/h. Le precipitazioni continueranno fino a metà pomeriggio, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 17 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà coperto con temperature che caleranno fino ai 11 gradi.

Domenica, 28 Aprile 2024

Anche Domenica il cielo sarà coperto per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina vedranno temperature intorno ai 11 gradi e un’umidità elevata intorno al 99%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con piccole variazioni della temperatura. Verso sera, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge deboli che potrebbero perdurare fino a notte inoltrata, accompagnate da un leggero aumento della velocità del vento da est-nordest. Le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi durante il giorno, per poi scendere lentamente fino ai 13 gradi in serata.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Per Lunedì è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con cielo coperto e un’umidità elevata, ma nel corso della mattinata il cielo si libererà gradualmente dalle nuvole, lasciando spazio al sole. Le temperature saranno in aumento, con punte di 20 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità che potrà raggiungere i 9 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 14 gradi. L’umidità diminuirà notevolmente, garantendo una giornata di bel tempo.