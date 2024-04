Meteo Perugia, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Il tempo a Perugia sabato sarà caratterizzato da piogge deboli al mattino, che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le precipitazioni continueranno nel pomeriggio, diminuendo di intensità verso sera, quando il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature oscilleranno tra i 8.1°C e i 17.6°C, con un picco massimo intorno alle ore 14:00. L’umidità sarà elevata al mattino, intorno al 91%, e tenderà a diminuire nel corso della giornata. I venti soffieranno prevalentemente da sud-sudovest con una velocità media di 11 km/h.

Domenica, 28 Aprile 2024

Domenica le condizioni atmosferiche miglioreranno, con un cielo parzialmente nuvoloso al mattino, seguito da un’ulteriore schiarita nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7.9°C e i 21.8°C, con un graduale aumento nel corso della giornata. L’umidità diminuirà sensibilmente, passando dal 76% al mattino al 36% nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti da diverse direzioni, con una velocità media che non supererà i 7 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per l’intera giornata. Le temperature saranno in costante aumento, con valori compresi tra i 7.9°C e i 22.4°C. L’umidità sarà moderata al mattino, intorno al 95%, ma diminuirà notevolmente nel corso della giornata. I venti soffieranno da nord-est con una velocità media di 13 km/h, garantendo un clima mite e piacevole per l’inizio della settimana.