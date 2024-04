Meteo Potenza, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Il tempo a Potenza per Sabato sarà prevalentemente sereno, con una leggera nuvolosità in alcune ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno fresche al mattino con circa 6°C, ma saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà costante tra il 40% e il 80%. Il vento soffierà a una velocità media di 2-6 km/h proveniente dalla direzione Sud (S) durante la prima metà della giornata, poi si sposterà verso Sud-Ovest (SW) e Ovest-Sud-Ovest (W-SW) nelle ore centrali e pomeridiane, per poi virare verso Sud-Est (SE) verso sera.

Domenica, 28 Aprile 2024

La giornata di Domenica a Potenza si preannuncia soleggiata, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Al mattino, le temperature si aggireranno intorno ai 8°C, raggiungendo poi i 20°C nel primo pomeriggio. L’umidità si attesterà tra il 37% e il 66%. Il vento soffierà costantemente da Est-Sud-Est (E-SE) con una velocità media compresa tra 6 e 15 km/h durante l’intera giornata.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Anche Lunedì a Potenza sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature in ulteriore aumento. Al mattino, le temperature saranno intorno ai 8°C, ma saliranno fino a toccare i 22°C nel primo pomeriggio. L’umidità oscillerà tra il 35% e il 68%. Il vento soffierà prevalentemente da Est-Sud-Est (E-SE) con una velocità media che varierà tra 7 e 15 km/h durante la giornata.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare le attività all’aperto con maggiore consapevolezza. È sempre consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti.