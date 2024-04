Meteo Prato, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato 27 Aprile 2024

Il tempo a Prato sabato sarà caratterizzato da nuvolosità variabile. La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 7-8°C. Verso le prime ore del mattino sono previste nubi sparse con leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Durante la mattinata, la nuvolosità aumenterà e si avvicineranno precipitazioni sotto forma di pioggia debole, con temperature in aumento fino a 15-16°C. Nel pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con temperature che si manterranno sui 17-18°C. Nel tardo pomeriggio e sera le piogge continueranno con intensità variabile, ma con temperature in diminuzione attorno ai 13-14°C. L’umidità si manterrà alta durante tutto il giorno, oscillando tra l’87% e il 99%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità che varierà dai 3 ai 10 km/h.

Domenica 28 Aprile 2024

La giornata di domenica a Prato sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Al mattino le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C con copertura nuvolosa costante. Nel corso della giornata la nuvolosità rimarrà alta, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23-24°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio il cielo si schiarirà, e nel primo serale si avrà cielo sereno con temperature intorno ai 15-16°C. In serata la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza precipitazioni rilevanti. L’umidità si manterrà tra il 38% e il 96%, con venti leggeri che soffieranno da est o est-nordest con velocità comprese tra i 2 e gli 8 km/h.

Lunedì 29 Aprile 2024

Lunedì il tempo a Prato si presenterà prevalentemente sereno. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 8-10°C. Durante la mattinata e il primo pomeriggio cielo limpido e temperature in aumento fino a 25-26°C. Nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni deboli con temperature intorno ai 24°C. Le precipitazioni continueranno anche in serata, ma con minore intensità e temperature in diminuzione attorno ai 12-13°C. L’umidità si manterrà abbastanza bassa, oscillando tra il 36% e il 94%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità che varierà dai 2 ai 7 km/h.