Meteo Taranto, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

Il tempo a Taranto sabato si preannuncia stabile e privo di precipitazioni. Le temperature si manterranno miti, con valori compresi tra i 12°C e i 23°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 77% e il 92%. Il vento soffierà da direzione prevalentemente sud-sudovest con intensità tra i 2 e i 11 km/h. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

Domenica, 28 Aprile 2024

Anche domenica il meteo a Taranto sarà caratterizzato da condizioni stabili e senza precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra i 12°C e i 23°C. L’umidità sarà leggermente inferiore rispetto alla giornata precedente, oscillando tra il 44% e l’83%. Il vento soffierà da direzione variabile, con intensità tra i 2 e i 10 km/h. Il cielo sarà prevalentemente sereno, garantendo una giornata piacevole e senza particolari disagi legati alle condizioni atmosferiche.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì il meteo a Taranto non presenterà variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le temperature si manterranno stabili, con valori tra i 12°C e i 24°C. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 37% e il 73%. Il vento soffierà da direzione variabile, con intensità compresa tra 0 e 11 km/h. Il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata, assicurando condizioni meteo ottimali per svolgere le attività all’aperto.