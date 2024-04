Meteo Torino, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato 27 Aprile 2024:

Il tempo a Torino sarà caratterizzato da piogge deboli per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno nella notte e si protrarranno fino al mattino, con una diminuzione delle piogge verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e verso sera si prevede un ritorno delle piogge deboli. Le temperature oscilleranno tra i 8.1°C e i 11.9°C, con un’umidità che varierà tra il 75% e il 96%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 4 e i 7 km/h provenendo dalle direzioni Nord-Nordest, Nordest e Nord-Nordovest.

Domenica 28 Aprile 2024:

Anche domani a Torino il tempo sarà instabile, con piogge deboli che si protrarranno per gran parte della giornata. Le precipitazioni saranno presenti fin dalla mezzanotte e proseguiranno fino al mattino, con una diminuzione verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata le piogge ritornano, anche se deboli. Le temperature varieranno tra i 8.9°C e i 14.2°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 78-94%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 2 e gli 9 km/h provenendo principalmente dalle direzioni Ovest-Nordovest e Nord-Nordest.

Lunedì 29 Aprile 2024:

Lunedì, il tempo a Torino migliorerà rispetto ai giorni precedenti. La giornata sarà prevalentemente nuvolosa, con la presenza di piogge deboli verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 9.1°C e i 18.5°C, con un’umidità che varierà tra il 57% e il 95%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 1 e i 9 km/h provenendo dalle direzioni Nordovest, Nord-Nordest e Est.

In conclusione, il weekend a Torino sarà caratterizzato da un’instabilità meteo persistente, con piogge deboli che si protrarranno per gran parte dei prossimi giorni. Sono previste temperature fresche e un’umidità costantemente elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le dovute precauzioni, specialmente per chi ha intenzione di svolgere attività all’aperto.