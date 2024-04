Meteo Venezia, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024

La giornata di Sabato a Venezia inizierà con nubi sparse e temperatura intorno ai 10 gradi. Verso le 7 del mattino è prevista l’arrivo di pioggia debole, che continuerà fino alle 12. Durante il pomeriggio il cielo si schiarirà e avremo cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 16 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà nuovamente. La temperatura tenderà a diminuire, arrivando a 12 gradi verso mezzanotte. L’umidità si manterrà elevata per gran parte della giornata, oscillando tra il 76% e il 92%, con venti provenienti prevalentemente da nord-est con velocità tra i 5 e i 12 km/h.

Domenica, 28 Aprile 2024

Domenica sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature iniziali intorno ai 12 gradi e umidità elevata. Nel corso della mattina e del primo pomeriggio il cielo si schiarirà, regalando qualche momento di sereno. Le temperature aumenteranno fino a toccare i 18 gradi, per poi abbassarsi leggermente verso sera. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord-est con una velocità tra i 4 e i 14 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Per Lunedì è previsto un cielo poco nuvoloso, con un’iniziale temperatura di 10 gradi che aumenterà gradualmente fino a toccare i 22 gradi nel primo pomeriggio. Il vento sarà lieve, con direzione variabile tra nord-est e sud-est. L’umidità si manterrà intorno al 60-70%. Il sole splenderà per gran parte della giornata, offrendo un’ottima occasione per godersi il clima primaverile a Venezia.