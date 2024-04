Meteo Verona, previsioni da Sabato 27 a Lunedì 29 Aprile

Sabato, 27 Aprile 2024:

Il tempo a Verona sabato sarà caratterizzato da piogge deboli nelle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 9-10°C e un’umidità del 92%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diminuiranno gradualmente e il cielo si schiarirà, con temperature che saliranno fino a 16-17°C e un’umidità che si ridurrà al 60%. Nel pomeriggio e verso sera, sono previste nuvole sparse e piogge deboli, con temperature che oscilleranno tra i 16 e i 14°C e un’umidità intorno all’80%. Il vento soffierà da est con una velocità media di 10-13 km/h.

Domenica, 28 Aprile 2024:

Domenica il tempo sarà prevalentemente nuvoloso a Verona, con temperature che si manterranno tra i 12 e i 21°C e un’umidità variabile tra il 56% e l’88%. Al mattino e nel primo pomeriggio, il cielo sarà coperto da nuvole sparse, ma senza precipitazioni, mentre nel tardo pomeriggio e verso sera il cielo si schiarirà, passando a poco nuvoloso e sereno. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 10-21 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024:

Lunedì il meteo a Verona sarà caratterizzato da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 10 e i 22°C, e un’umidità che si manterrà intorno all’88% nelle prime ore del mattino per poi diminuire gradualmente fino al 52% nel primo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con una velocità media tra i 2 e i 12 km/h proveniente da est-sudest. Si prevede un’ottima giornata di sole, ideale per attività all’aperto.