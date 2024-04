Meteo Ancona, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

Per Domenica, si prevede un’iniziale copertura nuvolosa con umidità alta, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 15-20°C durante il giorno, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 8-9 km/h. La giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili e senza particolari variazioni.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da un cielo sereno e un’umidità più contenuta rispetto alla giornata precedente. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 20°C durante il giorno e caleranno leggermente di notte. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità compresa tra 3 e 12 km/h. Condizioni meteo ideali per svolgere attività all’aperto.

Martedì, 30 Aprile 2024

Anche Martedì si prevede un cielo generalmente sereno con un aumento delle temperature massime che potrebbero superare i 20°C. L’umidità si manterrà su valori medi e il vento sarà prevalentemente debole. La giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, per i prossimi giorni Ancona godrà di condizioni meteo favorevoli, con temperature piacevoli e cieli per lo più sereni. È sempre consigliato consultare aggiornamenti meteo prima di programmare attività all’aperto, ma al momento sembra che non ci siano particolari avvisi o disagi previsti. Buon tempo a tutti!