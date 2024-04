Meteo Bologna, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

Per Domenica, il tempo si presenterà variabile a Bologna. La giornata inizierà con nubi sparse con temperature intorno ai 10 gradi e un’umidità alta intorno al 93%. Nel corso della mattinata la situazione rimarrà costante, con cielo coperto e temperatura in aumento fino a raggiungere i 17 gradi intorno alle 10:00. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai 21 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si aprirà leggermente, con temperature intorno ai 15 gradi e una diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà con intensità variabile tra 2 km/h e 14 km/h provenendo da direzioni comprese tra E e NW.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì a Bologna si prospetta una giornata prevalentemente serena. La mattinata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 17 gradi intorno alle 9:00. Nel corso della giornata il cielo si libererà completamente dalle nuvole, con temperature massime che raggiungeranno i 22 gradi. Il vento soffierà con intensità variabile tra 4 km/h e 13 km/h provenendo da direzioni comprese tra E e SE.

Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì il cielo a Bologna si presenterà prevalentemente sereno, con nubi sparse solo nel corso della giornata. La mattinata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 14 gradi che aumenteranno fino a raggiungere i 20 gradi intorno alle 10:00. Nel pomeriggio il cielo si presenterà variabile con temperature intorno ai 22 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si libererà leggermente dalle nubi, con temperature intorno ai 15 gradi. Il vento soffierà con intensità variabile tra 2 km/h e 14 km/h provenendo da direzioni comprese tra S e SW.