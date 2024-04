Meteo Cagliari, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

La giornata di domenica si presenterà con un cielo generalmente sereno a Cagliari. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da una leggera nuvolosità che si dissiperà gradualmente, lasciando spazio a un cielo sereno per il resto della giornata. Le temperature rimarranno abbastanza miti, con valori che si aggireranno intorno ai 15-20 °C. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 50-70%. Il vento soffierà da sudest con una velocità media compresa tra 20 e 30 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Anche lunedì il meteo a Cagliari sarà dominato da un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature aumenteranno leggermente rispetto alla giornata precedente, con valori medi intorno ai 18-22 °C. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 50-70%. Il vento soffierà da sudest con una velocità compresa tra 20 e 30 km/h durante le prime ore del giorno, per poi diminuire leggermente nel corso della giornata.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata di martedì, pur iniziando con un cielo poco nuvoloso, vedrà un cambiamento delle condizioni meteorologiche nel corso della mattinata. Verso le prime ore del pomeriggio sono attese nubi sparse e precipitazioni, sotto forma di pioggia debole. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19 °C. L’umidità aumenterà notevolmente, raggiungendo valori intorno all’80-90%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media compresa tra 20 e 30 km/h, con alcune variazioni di direzione durante le fasi di pioggia.

In conclusione, i prossimi giorni a Cagliari si prospettano generalmente stabili e soleggiati, con un’incertezza legata alle precipitazioni attese per martedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti riguardo alle condizioni meteorologiche.