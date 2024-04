Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Meteo Campobasso prossimi giorni 28 Aprile, 29 Aprile, 30 Aprile:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso promettono condizioni generalmente stabili e piacevoli. Tuttavia, è sempre utile conoscere i dettagli per programmare al meglio le attività quotidiane.

Domenica, 28 Aprile 2024:

Domenica sarà caratterizzata da condizioni di sereno durante le prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 6-7°C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19-20°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est con intensità variabile tra i 9 e i 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60%.

Lunedì, 29 Aprile 2024:

Lunedì le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature in aumento. Al mattino ci sarà una leggera brezza con temperature intorno ai 10°C, che saliranno gradualmente fino a toccare i 20-21°C nel pomeriggio. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da est-nordest. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività all’aperto.

Martedì, 30 Aprile 2024:

Martedì si prevede un’ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà ampiamente sereno con qualche nube sparsa nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra i 10 e i 22°C. Il vento sarà prevalentemente da est, con una velocità tra i 7 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, garantendo un clima gradevole per la fine del mese di aprile.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano condizioni generalmente stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare le attività all’aperto, ma al momento sembra che la primavera regalerà giornate piacevoli e soleggiate. Buon tempo a tutti!