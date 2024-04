Meteo Catania, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024:

La giornata di domenica si preannuncia caratterizzata da un clima prevalentemente sereno a Catania. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da temperature fresche, con una lieve brezza orientale-nordest che soffierà a velocità variabile tra i 10 e i 13 km/h. Nel corso della giornata, le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo il picco di 21.5°C intorno alle ore 13:00, per poi mantenersi costanti fino al tardo pomeriggio. La serata sarà mite, con una leggera diminuzione della temperatura e la presenza di alcune nuvole sparse. L’umidità si manterrà intorno al 40%, mentre il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità compresa tra i 25 e i 30 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024:

Anche per lunedì le condizioni meteorologiche saranno stabili, con un cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente rispetto alla giornata precedente, con il termometro che raggiungerà i 23°C intorno alle ore 11:00. Il vento, proveniente da est-nordest, soffierà con una velocità compresa tra i 17 e i 26 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50%. In serata, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una leggera diminuzione delle temperature e una brezza costante proveniente da est.

Martedì, 30 Aprile 2024:

La situazione meteorologica subirà un cambiamento nella giornata di martedì, con l’arrivo di nuvole sparse e una lieve diminuzione delle temperature. Al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una leggera brezza orientale che soffierà a una velocità di circa 8 km/h. Nel corso della giornata, le nuvole aumenteranno, portando ad un cielo coperto intorno alle ore 12:00 con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Il vento si orienterà da est a ovest con una velocità compresa tra i 15 e i 18 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 60%. In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una lieve diminuzione delle temperature e una brezza costante proveniente da est-nordest.