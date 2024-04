Meteo Genova, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Meteo per Domenica, 28 Aprile 2024

Per Domenica si prevede un’instabilità atmosferica con precipitazioni presenti per gran parte della giornata. A partire dalla mezzanotte si avranno piogge deboli con una temperatura di 10.9°C e un’umidità del 90%. Durante la mattina, le precipitazioni continueranno con intensità variabile e temperature che oscilleranno intorno ai 11-12°C. Nel pomeriggio e in serata le piogge diminuiranno, lasciando spazio a una copertura nuvolosa con temperature leggermente in diminuzione e venti che soffieranno da nord-ovest con intensità compresa tra 5 e 6 km/h.

Meteo per Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì le condizioni meteorologiche miglioreranno sensibilmente. La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 12°C, con un’umidità del 96%. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature in rapida ascesa fino a raggiungere i 20°C nel primo pomeriggio. Durante la serata, la situazione sarà stabile con venti leggeri provenienti prevalentemente da direzione nord-ovest.

Meteo per Martedì, 30 Aprile 2024

Per Martedì è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con cieli sereni e temperature di 12.4°C e un’umidità del 91%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa con temperature in aumento e venti provenienti da ovest-sud-ovest con intensità compresa tra i 6 e i 7 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, inizialmente sotto forma di nubi sparse e poi con piogge deboli, accompagnate da un aumento dell’intensità del vento.