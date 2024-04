Meteo L’Aquila, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica 28 Aprile 2024

Le previsioni meteo per la città de L’Aquila per Domenica indicano una giornata caratterizzata da nuvole sparse e copertura nuvolosa. Durante la nottata e le prime ore del mattino avremo cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 5-6°C e umidità elevata intorno al 90%. Il vento soffierà leggero da Ovest-Nord Ovest con una velocità di 3 km/h. Man mano che avanza la mattinata, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 18-19°C e umidità in diminuzione intorno al 50-55%. Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 18°C e vento da Est-Sud Est con una velocità di 5-10 km/h.

Lunedì 29 Aprile 2024

Lunedì il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature iniziali intorno ai 7-8°C e umidità alta intorno al 90%. Il vento soffierà leggero da Ovest-Nord Ovest con una velocità di 3 km/h. Durante il giorno le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 19-20°C nel pomeriggio, con umidità che diminuirà intorno al 50-60%. Il vento si sposterà da Est-Nord Est con una velocità di 8-10 km/h.

Martedì 30 Aprile 2024

Martedì il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Durante la nottata e le prime ore del mattino, avremo temperature intorno ai 8-9°C con umidità intorno al 90%. Il vento soffierà leggero da Ovest-Nord Ovest con una velocità di 3 km/h. Durante il giorno le temperature si manterranno intorno ai 20°C con umidità intorno al 50%. Il vento sarà da Est con una velocità di 6-8 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 13-14°C e umidità intorno all’85-90%.