Meteo Modena, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

Per Domenica 28 Aprile 2024, si prevede una giornata prevalentemente coperta a Modena. Le temperature si manterranno intorno ai 10-14°C durante le prime ore del giorno, con un aumento graduale fino a raggiungere i 21-22°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra 5 e 11 km/h. L’umidità sarà alta, variando tra il 98% e il 54%. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si schiarirà, portando a una diminuzione delle nuvole e lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì 29 Aprile 2024 a Modena sarà caratterizzato da un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 10-12°C nelle prime ore del giorno, con un graduale aumento fino a raggiungere i 22-23°C nel pomeriggio. Il vento sarà leggero, proveniente principalmente da ovest, sud-ovest e nord-ovest, con velocità variabili tra 0 e 10 km/h. L’umidità sarà in diminuzione, oscillando tra il 98% e il 44%. Il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, con poche nuvole sparse nel tardo pomeriggio e la sera.

Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì 30 Aprile 2024 a Modena sarà prevalente il sereno con qualche nuvola. Le temperature si manterranno intorno ai 10-14°C durante le prime ore del giorno, con un graduale aumento fino a raggiungere i 23-24°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità media compresa tra 2 e 11 km/h. L’umidità sarà in diminuzione, variando tra il 95% e il 44%. Il cielo sarà prevalentemente sereno durante la giornata, con la comparsa di poche nuvole sparse nel tardo pomeriggio e la sera.

In conclusione, per i prossimi giorni a Modena, si prevedono condizioni meteorologiche generalmente stabili con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle nuvole, favorendo una tendenza al sereno. Sono previsti venti leggeri provenienti principalmente da est e sud-est, mentre l’umidità diminuirà gradualmente. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti meteorologici per eventuali cambiamenti nelle previsioni.