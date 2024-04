Meteo Napoli, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024:

Per Domenica si prevede una giornata all’insegna del sereno, con temperature che varieranno dai 9.6°C alle 25.8°C. L’umidità si manterrà tra il 37% e il 95%. Il vento soffierà a una velocità tra i 2 e i 10 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord-Est.

Lunedì, 29 Aprile 2024:

Anche Lunedì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cieli sereni e temperature comprese tra 10.1°C e 26.6°C. L’umidità si manterrà tra il 35% e il 88%. Il vento soffierà a una velocità tra i 3 e gli 10 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord-Est.

Martedì, 30 Aprile 2024:

Per Martedì si prevede un’ulteriore giornata di sereno, con temperature che oscilleranno tra i 11.1°C e i 25.6°C. L’umidità si manterrà tra il 40% e il 78%. Il vento soffierà a una velocità tra i 3 e i 12 km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord-Est.

In conclusione, per i prossimi giorni a Napoli si prevede un clima stabile e soleggiato, con temperature in aumento e venti leggeri. Sono previste condizioni ideali per godersi le attività all’aperto e trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta. Siate pronti a godervi una bellissima fine di Aprile in città!