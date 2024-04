Meteo Padova, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

Per Domenica, 28 Aprile 2024, a Padova, si prevedono nubi sparse e cielo poco nuvoloso durante le prime ore del giorno, con temperature comprese tra i 10.9°C e i 19.9°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature massime di 20°C. Durante la sera e la notte, il cielo si libererà, lasciando spazio ad un sereno con temperature in calo fino a 10.9°C. L’umidità si manterrà costante tra il 64% e il 96%, mentre il vento soffierà da direzione Est-Nordest con una velocità compresa tra 5 e 17 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì, 29 Aprile 2024, le condizioni meteorologiche a Padova saranno caratterizzate da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 10.9°C e i 23.9°C. L’umidità diminuirà gradualmente, partendo dal 92% durante la notte fino al 43% nel primo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente leggero, con direzione variabile tra Nord-Nordest e Est-Sudest e una velocità compresa tra 1 e 10 km/h.

Martedì, 30 Aprile 2024

Per Martedì, 30 Aprile 2024, si prevede un cielo sereno per la maggior parte della giornata, con temperature in aumento tra i 10.6°C e i 24.5°C. L’umidità si manterrà tra il 44% e il 91%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzione Est-Nordest con velocità comprese tra 3 e 12 km/h. Solo verso sera, il cielo si coprirà parzialmente, portando a un aumento dell’umidità e a una leggera diminuzione delle temperature.