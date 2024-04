Meteo Palermo, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

Il tempo a Palermo domenica si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con massime intorno ai 23-24°C nelle ore centrali e minime di 13-14°C nelle prime ore del mattino e in serata. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, mentre la velocità media del vento sarà leggera, variando da 1 a 4 km/h con direzione prevalente da nord-ovest a sud-est.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Anche per lunedì il bel tempo sarà il protagonista, con cieli sereni per gran parte della giornata e temperature in aumento. Le minime si attesteranno intorno ai 16-17°C, mentre le massime potranno raggiungere i 26-27°C nelle ore centrali. L’umidità si manterrà intorno al 50-70%, con una leggera brezza proveniente prevalentemente da direzione sud-est. Nel corso della notte, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo resterà sereno.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata di martedì inizierà con cieli sereni, ma nel corso della mattinata e del pomeriggio sono previste nubi sparse seguite da un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli, con massime intorno ai 25-26°C e minime di 15-16°C. Durante il pomeriggio è attesa una debole pioggia, con venti provenienti da sud-est con velocità variabile tra 11 e 27 km/h. L’umidità sarà intorno al 60-70%, aumentando leggermente durante le precipitazioni.

Queste previsioni meteo offrono la prospettiva di una settimana piacevole e variata dal punto di vista meteorologico, consentendo di pianificare al meglio le attività e gli spostamenti all’aperto. Ricordatevi sempre di consultare fonti attendibili per le previsioni aggiornate e di adattare le vostre attività in base alle condizioni climatiche.