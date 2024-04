Meteo Prato, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo coperto per la maggior parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra 7.8°C e 23.9°C. L’umidità si manterrà elevata, con valori che varieranno tra il 39% e il 98%. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità media compresa tra 3 km/h e 7 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma si osserveranno nubi sparse nel pomeriggio. Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 9°C e un’umidità vicina al 97%. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà, portando ad un’umidità inferiore al 40% e temperature massime di 23.9°C.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì sarà una giornata di sereno, con temperature comprese tra 9.6°C e 24.8°C. L’umidità varierà tra il 44% e il 97%. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità media compresa tra 6 km/h e 15 km/h. Non sono previste precipitazioni. Al mattino presto, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 10°C e un’umidità del 93%. Durante la giornata, il cielo si manterrà sereno, con un’umidità che diminuirà fino al 38% e temperature massime di 24.8°C.

Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì sarà prevalentemente sereno, con temperature comprese tra 10.1°C e 26.5°C. L’umidità oscillerà tra il 38% e il 93%. Il vento soffierà da est con una velocità media tra 3 km/h e 7 km/h. Non sono previste precipitazioni. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 11°C e un’umidità del 93%. Durante il giorno, il cielo si manterrà sereno, con un’umidità che diminuirà fino al 38% e temperature massime di 26.5°C.

In sintesi, per i prossimi tre giorni a Prato, il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, temperature in aumento e umidità che diminuirà gradualmente. Queste condizioni meteo offriranno l’opportunità di godersi piacevoli giornate all’aperto.