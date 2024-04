Meteo Reggio Emilia, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

Il tempo a Reggio Emilia domenica si prevede variabile con precipitazioni al mattino e nel primo pomeriggio. La giornata inizierà con copertura nuvolosa e piogge leggere, con temperature intorno ai 11 gradi e umidità al 98%. Nel corso della mattinata le precipitazioni tenderanno a diminuire, mentre le nuvole rimarranno predominanti. Nel primo pomeriggio ci saranno ancora delle piogge leggere, ma con temperature in aumento fino ai 20 gradi nel primo pomeriggio. Nel resto della giornata ci sarà una tendenza al miglioramento con nuvole sparse e una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità tra i 4 e i 7 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì il tempo cambierà radicalmente, con una giornata prevalentemente serena e temperature in aumento. Il mattino sarà caratterizzato da cieli sgombri da nuvole, temperature intorno ai 10 gradi e un’umidità del 100%. Durante il giorno il cielo rimarrà sereno, con temperature in costante aumento fino ai 23 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente, mentre il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità compresa tra i 2 e i 9 km/h.

Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature piacevoli. La giornata inizierà con cielo sereno, temperature intorno ai 10 gradi e un’umidità al 92%. Durante il giorno il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature in aumento fino ai 23 gradi nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente, mentre il vento soffierà da est-sudest con una velocità tra i 2 e i 10 km/h.

In conclusione, la settimana a Reggio Emilia si prospetta con un inizio caratterizzato da precipitazioni e nuvole, seguito da due giorni di bel tempo con temperature in aumento. La variazione delle condizioni meteorologiche influenzerà anche l’umidità e la direzione del vento, creando un quadro completo e vario delle previsioni meteo per i prossimi giorni.