Meteo Roma, previsioni da Domenica 28 Aprile a Martedì 30 Aprile

Domenica 28 Aprile 2024:

Domani a Roma il cielo sarà prevalentemente coperto con l’80% di umidità e temperature che varieranno tra i 10.3°C e i 24.3°C. Il vento soffierà da nord con una velocità tra i 4 e i 10 km/h. Al mattino ci saranno nubi sparse con temperature in aumento fino a 22.4°C, mentre nel pomeriggio il cielo si schiarirà con temperature che raggiungeranno i 24.3°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà sereno con temperature in diminuzione fino a 13.3°C.

Lunedì 29 Aprile 2024:

Lunedì a Roma ci sarà un cielo sereno con un’umidità attorno al 60% e temperature che oscilleranno tra i 11.3°C e i 25.7°C. Il vento sarà debole, prevalentemente da nord, con una velocità tra i 0 e i 14 km/h. Durante la giornata il cielo rimarrà sereno con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 25.7°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente al tramonto.

Martedì 30 Aprile 2024:

Martedì il cielo a Roma sarà prevalentemente sereno con un’umidità tra il 50% e il 68%. Le temperature varieranno tra i 12.3°C e i 26.0°C. Il vento soffierà da nord con una velocità tra 1 e 12 km/h. Durante la giornata il cielo sarà sereno con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 26.0°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 17.0°C.