Meteo Taranto, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli a Taranto. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature in rapido aumento. Al mattino, le temperature si attesteranno intorno ai 12 gradi, con un’umidità del 81%. Nel corso della giornata, le temperature raggiungeranno valori massimi di 23 gradi, con un modesto vento proveniente da sud-sudovest, con una velocità tra i 9 e i 11 km/h. L’umidità diminuirà costantemente fino al 45% nel pomeriggio. In serata, le temperature si manterranno gradevoli, attestandosi intorno ai 14 gradi, con un leggero vento proveniente da nord-nordest.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con condizioni di serenità che si protrarranno per l’intera giornata. Le temperature aumenteranno leggermente rispetto alla domenica, con valori minimi intorno ai 12 gradi durante la notte e massimi di 23-24 gradi nelle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%. Il vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, mentre il cielo rimarrà sereno. In serata, le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai 15 gradi.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da un lieve cambiamento delle condizioni meteo. Al mattino il cielo sarà ancora sereno, con temperature intorno ai 15 gradi e umidità intorno al 60%. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, con un aumento dell’umidità e un leggero vento proveniente da sud-sudovest. Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 23-24 gradi, con la comparsa di nubi sparse e un aumento della velocità del vento. In serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, con temperature intorno ai 15 gradi e un vento leggero proveniente da est-nordest.