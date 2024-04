Meteo Venezia, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024:

Il tempo a Venezia domenica sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino, seguite da un cielo poco nuvoloso durante il pomeriggio. Le temperature si manterranno relativamente miti con un massimo di 18.2°C nel primo pomeriggio. L’umidità rimarrà costante intorno al 68-74%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione SE con una velocità media tra i 10 e i 13 km/h.

Lunedì, 29 Aprile 2024:

Lunedì, il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 9.4°C durante la notte e i 22.5°C nel primo pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente, arrivando al 53% nel primo pomeriggio. Il vento sarà debole, con una direzione prevalentemente da N a SE e una velocità media tra i 0 e gli 8 km/h.

Martedì, 30 Aprile 2024:

Martedì sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera presenza di nubi sparse durante la sera. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con un massimo di 22.0°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà compresa tra il 63% e il 91%, mentre il vento soffierà da direzione NE a SE con una velocità tra i 5 e i 10 km/h.

In conclusione, il meteo a Venezia per i prossimi giorni si prospetta piuttosto gradevole, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si mantengono su valori primaverili. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.