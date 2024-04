Meteo Verona, previsioni da Domenica 28 a Martedì 30 Aprile

Domenica, 28 Aprile 2024

La giornata di Domenica a Verona prevede nubi sparse al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-14°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a toccare i 21-22°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra i 17 e i 21 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 80%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì sarà caratterizzato da cieli sereni per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina vedranno temperature intorno ai 10-11°C, con un leggero aumento fino a toccare i 22-23°C nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra est e ovest. L’umidità si manterrà intorno al 90% durante le prime ore del giorno, per poi diminuire gradualmente fino al 50% nel corso del pomeriggio e della sera.

Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì prevede una giornata all’insegna del sereno, con temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Al mattino, le temperature saranno intorno ai 9-11°C, per poi salire fino a toccare i 23-24°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra i 7 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70-80%, garantendo un clima piacevole e primaverile.

In base alle previsioni meteo fornite, sembra che Verona godrà di una serie di giornate con condizioni atmosferiche piacevoli e stabili, caratterizzate da temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Sia i residenti che i visitatori potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città.