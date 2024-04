Nubifragio si abbatte sull’Isola d’Elba: strade come torrenti e smottamenti

Ancora instabilità nella giornata odierna al Centro-Nord con fenomeni a carattere sparso che localmente hanno assunto forte intensità.

E’ il caso dell’Isola d’Elba, in Toscana, dove piogge a carattere di nubifragio hanno creato diversi disagi fra la nottata e la mattinata di oggi. Il maltempo ha trasformato le strade in veri e propri torrenti, trascinando via alcune automobili e creando situazioni di pericolo per gli abitanti.

Smottamenti e allagamenti hanno reso le strade impraticabili, complicando la vita di chiunque si trovasse all’esterno. Alcuni abitanti dell’isola si sono svegliati con l’acqua che invadeva le loro case e le loro strade, una situazione di emergenza che ha richiesto interventi immediati da parte delle autorità locali.

Particolarmente critica la situazione nella zona di Rio Marina, dove la Valle di Riale è stata completamente allagata. Interventi della Protezione Civile sono stati effettuati per massi pericolanti lungo la strada provinciale per Portoferraio.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i danni materiali e i disagi non sono mancati.