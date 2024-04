Violentissimo tornado in Cina: scia di danni, morti e feriti a Guangzhou

Nel sud della Cina, una forte ondata di maltempo ha colpito oggi l’area della città di Guangzhou, provocando gravi danni e causando un numero importante di vittime e feriti. Questo evento meteorologico eccezionale è stato caratterizzato da temporali di natura supercellulare, accompagnati da grandine grossa e, soprattutto, da un violento tornado che ha devastato un’area abitata di Guangzhou.

Il fenomeno è stato descritto come piuttosto raro per la zona: la Cina non è comunemente associata a eventi meteorologici estremi come i tornado, ma l’evento odierno dimostra ancora una volta la capacità della natura di manifestarsi in modi imprevedibili e pericolosi in qualsiasi parte del mondo, soprattutto in un periodo storico come questo, contraddistinto da cambiamenti climatici che stanno aumentando la frequenza degli eventi estremi.

Attualmente, il bilancio delle vittime è di almeno 5 morti e più di 30 feriti. Tuttavia, le autorità temono che il numero possa salire ulteriormente, poiché diverse persone sono state segnalate disperse sotto le macerie causate dai crolli di edifici e altre strutture danneggiate.

Filmati impressionanti provenienti dalla scena del disastro mostrano la portata della calamità. Le immagini mostrano grandine enorme con chicchi che raggiungono dimensioni di oltre 7-8 cm di diametro, lasciando un segno tangibile della forza della tempesta. Inoltre, diverse testimonianze mostrano la devastazione lasciata in seguito al passaggio di almeno un tornado, con diverse abitazioni distrutte e il caos che si è scatenato nelle strade. Dalle prime stime, il vortice avrebbe raggiunto un’intensità di categoria EF-2.

Un’altra città particolarmente colpita dal maltempo, con grandine di grosse dimensioni, è quella di Huizhou.

Questo evento meteorologico ha evidenziato la necessità di essere pronti e preparati per affrontare situazioni di emergenza, anche in luoghi dove eventi del genere sono considerati insoliti. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per fornire assistenza alle vittime del maltempo e ripristinare la normalità nella regione colpita.

Tornado in northern Guangzhou causes severe damage pic.twitter.com/uh5772jSzZ — Jim (@yangyubin1998) April 27, 2024

Hail in Guangdong and Guangxi, China these two days pic.twitter.com/F89EONzM90 — Jim (@yangyubin1998) April 27, 2024