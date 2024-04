Catastrofico tornado in Oklahoma: la città di Sulphur rasa al suolo, le immagini spaventose

Una nuova ondata di temporali violentissimi e tornado si è abbattuta fra la giornata di Sabato e le ultime ore in diversi paesi dell’America centrale.

L’Oklahoma è uno degli stati più colpiti: nella notte fra Sabato e Domenica una serie di tornado hanno sconvolto diverse aree, causando gravi danni e provocando numerosi feriti e almeno 2 vittime.

Holdenville, una città situata a circa 70 miglia a sud-est di Oklahoma City, ha subito due perdite umane, tra cui la tragica morte di un neonato.

Ma la devastazione non si è limitata a Holdenville. A Sulphur, distante circa 85 miglia a sud-est di Oklahoma City, le riprese dei cacciatori di tempeste hanno mostrato uno scenario spaventoso provocato dal passaggio di un violento tornado: decine di case e edifici rasi al suolo, veicoli ribaltati e demoliti. Fortunatamente non risultano decessi ma circa 30 persone hanno riportato ferite in seguito all’evento estremo.

Ricordiamo che la giornata di Sabato è stata preceduta da due giorni di tempeste in vari paesi del Midwest. Venerdì, in particolare, 78 tornado sono stati segnalati principalmente nel Nebraska orientale e nell’Iowa sudoccidentale.

Il Servizio meteorologico nazionale ha continuato a emettere avvisi di tornado e temporali forti, con un totale di 250 avvisi di tornado e 494 avvisi di temporali intensi dal Texas al Michigan tra venerdì e domenica mattina.

Le pianure americane sono interessate da violenti temporali e frequenti tornado a partire da Aprile, ma gli esperti hanno spiegato che è raro assistere a “epidemie di tornado” per più di due giorni consecutivi, come accaduto questa volta.

Anche nel corso di questa Domenica, sono previsti altri fenomeni di forte intensità, ma con un minor rischio di tornado. Il maltempo dovrebbe concentrarsi principalmente nel Texas orientale e nella Louisiana nordoccidentale.

Ecco le immagini aeree che mostrano la devastazione lasciata dal tornado a Sulphur, Oklahoma.