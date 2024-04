Meteo Aosta, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Lunedì, 29 Aprile 2024

Le previsioni meteo per Aosta per lunedì, 29 Aprile, indicano una giornata variabile con nubi sparse che tenderanno a coprire il cielo nelle prime ore del mattino. Verso le 7:00, ci aspettiamo un aumento delle precipitazioni con piogge deboli che continueranno fino alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 12-16°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 80% per gran parte della giornata.

Martedì, 30 Aprile 2024

Il Martedì, 30 Aprile, ad Aosta sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con possibilità di piogge deboli durante le prime ore del giorno. Le precipitazioni dovrebbero intensificarsi intorno alle 10:00 e continuare fino al pomeriggio, con temperature che si manterranno attorno ai 13-15°C. Il vento sarà prevalentemente da nord-nord-est con una velocità variabile tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 94% durante la serata.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

Mercoledì, 01 Maggio, ad Aosta ci aspettiamo una giornata caratterizzata da piogge continue per l’intera durata della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 9-11°C, con il vento che soffierà da nord-nord-ovest a una velocità di 4-6 km/h. L’umidità sarà particolarmente elevata, raggiungendo punte del 98% durante le prime ore del mattino. Si consiglia di prestare attenzione a possibili disagi dovuti alle precipitazioni prolungate.