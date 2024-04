Meteo Cagliari, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 1 Maggio

Lunedì, 29 Aprile 2024:

Il tempo a Cagliari lunedì si presenterà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 13.7°C a mezzanotte, aumentando gradualmente fino a raggiungere i 21.5°C intorno alle 15:00, per poi diminuire leggermente verso sera. L’umidità oscillerà tra il 67% e l’88%, mentre il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra 7 e 30 km/h.

Martedì, 30 Aprile 2024:

La giornata di martedì sarà caratterizzata da una progressiva peggioramento delle condizioni meteorologiche. La mattina inizierà con cieli poco nuvolosi, ma a partire dalle prime ore del pomeriggio sono attese precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 94%. Il vento soffierà da est-sud-est con intensità compresa tra 9 e 29 km/h. Le precipitazioni, inizialmente deboli, si intensificheranno nel corso della giornata, dando luogo a piogge moderate fino alla sera.

Mercoledì, 1 Maggio 2024:

La situazione meteorologica per mercoledì prevede un’ulteriore peggioramento. Ci sarà un abbassamento delle temperature, con valori minimi intorno ai 14°C e massimi che difficilmente supereranno i 21°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 49% e il 94%, e sono previste precipitazioni per gran parte della giornata. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest con una velocità compresa tra 4 e 23 km/h. Le piogge, inizialmente deboli, diventeranno più intense nel corso della mattinata, per poi attenuarsi nel pomeriggio e lasciare spazio a schiarite.

Queste previsioni meteo indicano un’inversione delle condizioni atmosferiche, con una transizione da un tempo stabile e soleggiato a precipitazioni più consistenti. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione del meteo nei prossimi giorni per essere preparati a fronteggiare eventuali disagi legati alle condizioni atmosferiche avverse.