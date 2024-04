Meteo Campobasso, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 1 Maggio

Meteo a Campobasso per Lunedì, 29 Aprile 2024:

Il tempo a Campobasso lunedì sarà prevalentemente sereno, con temperature che varieranno da 9.2°C a mezzanotte a 20.8°C alle 14:00. L’umidità si manterrà costante intorno al 50-60% durante la giornata. Il vento soffierà con intensità variabile, con direzione prevalente da ovest a est.

Meteo a Campobasso per Martedì, 30 Aprile 2024:

Martedì il cielo su Campobasso rimarrà sereno, con temperature comprese tra 9°C a mezzanotte e 22°C alle 14:00. L’umidità diminuirà leggermente, mantenendosi intorno al 50%. Il vento sarà prevalentemente orientato da ovest a est, con una velocità compresa tra 1 km/h e 10 km/h.

Meteo a Campobasso per Mercoledì, 01 Maggio 2024:

Mercoledì il tempo subirà una variazione, con un iniziale aumento delle nubi e una successiva intensificazione della copertura nuvolosa. La temperatura oscillerà tra 10.6°C e 16.9°C, con un’umidità che aumenterà fino al 95% a partire dalle ore 22:00. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità di 12-23 km/h. Si prevede anche la possibilità di piogge deboli a partire dalle 10:00, con un picco di intensità alle 13:00.

In conclusione, i prossimi giorni a Campobasso si presenteranno con un cielo prevalentemente sereno a partire da lunedì, con un aumento delle nubi e la possibilità di piogge deboli a partire da mercoledì. Le temperature saranno gradevoli, con un aumento previsto per martedì, mentre l’umidità e la direzione del vento subiranno variazioni significative. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per eventuali precipitazioni.