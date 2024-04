Meteo Catanzaro, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 1 Maggio

Previsioni Meteo per Catanzaro

Il meteo per i prossimi giorni a Catanzaro si prospetta in modo variegato, con cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Lunedì, 29 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo terso e venti leggeri provenienti da est e sudest. Nel pomeriggio si manterranno condizioni di serenità con leggera diminuzione delle temperature. Verso sera il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole. Le temperature massime saranno di 25.1°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 13.2°C. L’umidità oscillerà tra il 35% e il 67%, mentre la velocità media del vento sarà compresa tra i 11 km/h e i 17 km/h.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso, con temperature gradevoli e venti leggeri provenienti da est e sudest. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili con cielo poco nuvoloso e venti leggeri. Nel pomeriggio il cielo si coprirà gradualmente, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento dell’umidità. Verso sera il cielo sarà coperto e si verificherà un lieve calo delle temperature. Le massime si attesteranno intorno ai 25.7°C, mentre le minime intorno ai 13.4°C. L’umidità oscillerà tra il 30% e il 74%, mentre la velocità media del vento si manterrà tra i 10 km/h e i 15 km/h.

Mercoledì, 1 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, con un aumento dell’umidità rispetto ai giorni precedenti. Nel corso della mattinata le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e venti leggeri. Nel pomeriggio si verificherà un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di precipitazioni sotto forma di pioggia. Tale situazione perdurerà fino alla sera, con un calo significativo delle temperature e un aumento dell’umidità. Le massime si attesteranno intorno ai 23.8°C, mentre le minime intorno ai 14.2°C. L’umidità oscillerà tra il 54% e il 94%, mentre la velocità media del vento si manterrà tra i 3 km/h e i 15 km/h.