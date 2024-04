Meteo Firenze, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 1 Maggio

Meteo per Lunedì, 29 Aprile 2024

La giornata di lunedì si preannuncia caratterizzata da condizioni meteo stabili e serene a Firenze. Le temperature inizieranno intorno agli 11 gradi nelle prime ore del mattino, con un’umidità che si attesterà intorno al 96%. Il vento soffierà con una velocità media intorno ai 6-9 km/h provenendo principalmente da est e nordest. Durante le ore centrali della giornata, il termometro salirà, raggiungendo i 24 gradi, mentre l’umidità diminuirà fino al 45%. Il vento resterà costante, mantenendo una direzione da est-nordest. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature caleranno gradualmente, con un vento che si sposterà leggermente verso est e sudest. In generale, ci aspettiamo una giornata piacevole e soleggiata con temperature gradevoli e venti moderati.

Meteo per Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì, invece, vedrà un’ulteriore prevalenza di condizioni serene durante le prime ore del giorno, con temperature iniziali intorno ai 12 gradi e un’umidità che diminuirà gradualmente. Tuttavia, nel corso della mattinata, ci saranno dei cambiamenti significativi. Verso mezzogiorno, è prevista una rapida salita delle temperature, che raggiungeranno i 26 gradi, accompagnata da un calo dell’umidità e da venti provenienti da est e nordest. Nel primo pomeriggio, tuttavia, è prevista la comparsa di piogge deboli, con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità. Durante il resto della giornata, le precipitazioni continueranno, ma con un’intensità variabile, e i venti cambieranno direzione passando da est a sud-est. Verso sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno nuovamente, con una leggera formazione di nubi sparse e venti deboli da diverse direzioni.

Meteo per Mercoledì, 1 Maggio 2024

Mercoledì si prospetta come una giornata molto diversa rispetto alle precedenti, caratterizzata da piogge persistenti e temperature più contenute. Le prime ore del mattino vedranno un’iniziale formazione di nubi sparse, con temperature intorno ai 14 gradi e un’umidità elevata. Successivamente, ci sarà un’accentuazione delle precipitazioni, con piogge deboli e moderate che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi, mentre l’umidità sarà costantemente elevata. I venti provenienti da est e sudest soffieranno con intensità variabile, contribuendo a mantenere condizioni meteorologiche instabili. Verso sera, non è prevista una significativa diminuzione delle precipitazioni, ma si attende una graduale diminuzione dell’intensità delle piogge e dei venti, preparando il terreno per un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi.