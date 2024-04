Meteo Genova, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 1 Maggio

Meteo Genova prossimi giorni 29 Aprile, 30 Aprile, 1 Maggio: precipitazioni e copertura nuvolosa previste

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un aumento delle precipitazioni e una copertura nuvolosa significativa. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 11-12°C e un’umidità elevata intorno al 90%. Nel corso della mattinata, si prevede l’arrivo di piogge deboli, accompagnate da un lieve aumento della temperatura fino a 17-18°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità media di 5-6 km/h. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature che raggiungeranno i 20°C. Il vento proveniente da nord-nordovest aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo i 8-9 km/h.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi e temperature intorno ai 13°C. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a precipitazioni deboli e temperature che saliranno fino a 18-19°C. Il vento, proveniente da ovest-sudovest, manterrà una velocità costante intorno ai 6-7 km/h. Nel pomeriggio, le nuvole si ispessiranno ulteriormente, portando a piogge più consistenti e a una diminuzione delle temperature fino a 16-17°C. Il vento si sposterà da ovest-sudovest a ovest-nordovest mantenendo una velocità di 4-6 km/h.

Mercoledì, 1 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa completa con piogge persistenti per l’intera durata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-16°C e l’umidità sarà molto elevata, raggiungendo il 97-98%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 4-6 km/h. Nel corso della giornata, non sono previsti cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche, con piogge deboli che continueranno e temperature che varieranno di poco.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un aumento delle precipitazioni e una copertura nuvolosa costante, con una diminuzione delle temperature. È consigliabile prestare attenzione a queste previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.