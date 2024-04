Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 1 Maggio

Meteo dell’Aquila per Lunedì, 29 Aprile 2024:

Lunedì si prevede una giornata soleggiata con temperature piuttosto gradevoli.

Sarà una giornata di sole con temperature che si aggireranno intorno ai 19 gradi Celsius nel pomeriggio.

L’umidità sarà intorno al 60% e il vento soffierà da est a una velocità di circa 6 km/h.

La notte sarà serena con una temperatura minima di 9.9 gradi Celsius e venti leggeri provenienti da ovest-nord-ovest.

Meteo dell’Aquila per Martedì, 30 Aprile 2024:

Martedì si prevede una giornata ancora soleggiata con temperature in aumento rispetto al giorno precedente.

Durante la giornata, le temperature massime raggiungeranno i 20.4 gradi Celsius con un’umidità intorno al 50%.

Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità di 9 km/h.

La notte sarà ancora serena con temperature minime intorno agli 11.9 gradi Celsius e venti leggeri provenienti da ovest-nord-ovest.

Meteo dell’Aquila per Mercoledì, 01 Maggio 2024:

Mercoledì ci sarà un cambiamento repentino nelle condizioni meteorologiche.

Si prevede una giornata instabile con nubi sparse e piogge deboli al mattino, seguite da piogge più intense nel pomeriggio.

Le temperature massime saranno intorno ai 18 gradi Celsius, con un’umidità che oscillerà intorno al 65-70%.

I venti soffieranno da sud con una velocità tra i 4 e gli 8 km/h.

La notte, dopo le precipitazioni, il cielo si schiarirà e la temperatura scenderà fino a 9.1 gradi Celsius con venti leggeri provenienti da ovest.

In base a queste previsioni, è consigliabile prepararsi per una settimana che inizierà con il sereno per poi passare a un aumento delle precipitazioni verso la metà della settimana. Siate preparati e armatevi di ombrelli e giacche impermeabili per fronteggiare le condizioni meteorologiche mutevoli.