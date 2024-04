Meteo Milano, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Lunedì, 29 Aprile

Il tempo a Milano lunedì si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse durante la notte e la mattina. Le temperature saranno comprese tra 10.4°C e 21.8°C. L’umidità diminuirà gradualmente durante il giorno, partendo dal 94% di mezzanotte all’80% durante la sera. I venti soffieranno da est a nordest con una velocità media compresa tra 2 e 7 km/h.

Martedì, 30 Aprile

Martedì, il cielo a Milano si presenterà ancora poco nuvoloso, con un leggero aumento delle nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 11.1°C e 23°C. L’umidità diminuirà costantemente durante il giorno, partendo dall’86% a mezzanotte all’81% durante la sera. I venti soffieranno prevalentemente da nord-est con una velocità media tra 3 e 11 km/h.

Mercoledì, 1 Maggio

Mercoledì, il tempo a Milano sarà caratterizzato da un aumento delle nuvole sparse al mattino, seguito da un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge deboli nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno tra 11.8°C e 20.1°C. L’umidità aumenterà notevolmente, partendo dall’84% a mezzanotte all’86% nel corso della notte. I venti soffieranno principalmente da nord-est e est con una velocità compresa tra 5 e 20 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una tendenza al bel tempo per lunedì e martedì, con un aumento delle nubi sparse. Tuttavia, mercoledì è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge deboli e un aumento dell’umidità. Siate preparati e prendete le dovute precauzioni in base alle previsioni.