Meteo Modena, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 1 Maggio

Meteo Modena prossimi giorni 29 Aprile, 30 Aprile, 01 Maggio: sereno, poco nuvoloso e piogge deboli previste

Le previsioni meteo per Modena nei prossimi giorni indicano condizioni generalmente stabili, con cieli sereni, qualche nuvola e la possibilità di piogge deboli. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Lunedì, 29 Aprile 2024

Lunedì a Modena si prevede una giornata prevalentemente serena. Le temperature si manterranno intorno ai 9-10°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i 22-23°C nelle ore centrali della giornata. L’umidità si attesterà intorno al 50%, mentre i venti saranno deboli, con velocità comprese tra i 2 e gli 11 km/h provenienti principalmente da direzioni esterne.

Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì il cielo sopra Modena sarà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparuta nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 10 e i 24°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%. I venti, provenienti principalmente da est, raggiungeranno velocità tra i 3 e i 13 km/h.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

Mercoledì a Modena assisteremo a un cambiamento delle condizioni meteo, con un aumento della nuvolosità e la comparsa di piogge deboli nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-19°C, con un’umidità che aumenterà fino al 90%. I venti, provenienti principalmente da est, potrebbero raggiungere velocità fino a 20 km/h.

In conclusione, la settimana a Modena si aprirà con giornate soleggiate e temperature gradevoli, per poi evolvere verso condizioni più instabili con l’arrivo di piogge alla metà della settimana. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le eventuali variazioni del tempo.