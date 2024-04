Meteo Padova, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Previsioni Meteo per Padova

Nei prossimi giorni, il tempo a Padova si preannuncia variabile con alternanza di sereno, cielo poco nuvoloso e coperto. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per Lunedì 29 Aprile, Martedì 30 Aprile e Mercoledì 1 Maggio 2024.

Lunedì 29 Aprile 2024

Lunedì a Padova sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente serena, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23.5°C nel primo pomeriggio. Le condizioni di umidità si manterranno comprese tra il 44% e il 89%, mentre i venti soffieranno da est con velocità variabili comprese tra i 2 e i 13 km/h.

Martedì 30 Aprile 2024

Martedì il cielo si presenterà per lo più sereno con qualche passaggio di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature massime toccheranno i 24.2°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà tra il 43% e il 78%. I venti soffieranno da est con velocità comprese tra i 5 e i 13 km/h.

Mercoledì 1 Maggio 2024

Mercoledì il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e temperature massime che raggiungeranno i 21.2°C verso mezzogiorno. L’umidità oscillerà tra il 55% e il 94%, mentre i venti soffieranno da nordest con velocità variabili comprese tra i 9 e i 19 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Padova avremo un mix di condizioni meteo che vanno dal sereno al coperto, con temperature in aumento fino a toccare i 24.2°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi di conseguenza per affrontare le diverse condizioni climatiche.