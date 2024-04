Meteo Palermo, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Meteo Palermo prossimi giorni 29 Aprile, 30 Aprile, 01 Maggio: sereno con pioggia debole prevista per Mercoledì.

Prendendo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo, possiamo notare un dominio del tempo stabile e sereno, con previsioni di pioggia debole per la giornata di Mercoledì. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Lunedì, 29 Aprile

La giornata di Lunedì si presenta con un cielo sereno, con temperature che si aggirano intorno ai 16.6°C durante le prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 26°C nelle ore centrali. L’umidità si mantiene intorno al 40-50%, mentre la velocità del vento varia tra 0 e 10 km/h con direzione prevalente da est a ovest.

Martedì, 30 Aprile

Martedì vedrà ancora un cielo prevalentemente sereno, con un leggero aumento delle nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra i 14.1°C e i 26.1°C. L’umidità sarà leggermente più alta rispetto al giorno precedente, oscillando intorno al 35-75%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 36 km/h, con direzione prevalente da sud-est a sud-ovest.

Mercoledì, 01 Maggio

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata dalla comparsa di piogge deboli, principalmente durante le prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra i 13.9°C e i 21.1°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà picchi del 93%. Il vento soffierà con intensità variabile tra 7 e 26 km/h, mantenendo una direzione costante da sud a sud-est. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.