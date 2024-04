Meteo Perugia, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Meteo Perugia Prossimi Giorni 29 Aprile, 30 Aprile, 01 Maggio: Tempo Variabile con Precipitazioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia mostrano un quadro climatico variegato con la presenza di precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Lunedì, 29 Aprile 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature fresche intorno ai 7-8°C nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, il tempo si manterrà stabile con cieli sereni, temperature in aumento fino a toccare i 21-22°C e un vento leggero proveniente prevalentemente da direzione Est-Nordest con velocità tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità oscillerà tra il 52% e il 96%.

Martedì, 30 Aprile 2024

Anche martedì si prevede una giornata all’insegna della stabilità con cieli sereni e temperature in rialzo. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista un aumento della nuvolosità con la comparsa di nuvole sparse e un lieve aumento dell’umidità. Verso sera, si potrebbero verificare piogge deboli. Le temperature oscilleranno tra i 11°C e i 23.9°C con un vento leggero che si manterrà prevalentemente da direzione Est-Nordest con velocità tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 48% e il 97%.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche. Si prevede un’intera giornata di piogge deboli e moderate con un aumento significativo dell’umidità. Le temperature si manterranno intorno ai 11-16°C con un vento che ruoterà da Sud a Sud-Ovest con velocità tra 5 e 12 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo picchi del 99% durante le precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano condizioni variabili con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, temperature in aumento e la possibilità di precipitazioni nelle giornate di martedì e mercoledì. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e tenere a portata di mano un ombrello, specialmente verso la metà della settimana.