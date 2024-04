Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per Potenza nei prossimi giorni si preannunciano piuttosto variegate. Dall’attuale situazione di serenità, si prevede un cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di piogge deboli nella giornata di Mercoledì, 1 Maggio 2024. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo per Lunedì, 29 Aprile 2024

La giornata di Lunedì si preannuncia all’insegna del sereno con temperature in aumento. La massima di 22.1°C è prevista per le ore centrali del pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno a 7.2°C durante la notte. L’umidità si manterrà intorno al 36% durante il giorno. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media che varierà tra i 6 e i 17 km/h.

Meteo per Martedì, 30 Aprile 2024

Anche Martedì sarà caratterizzato da condizioni di sereno, con temperature in ulteriore aumento. La massima si attesterà a 23.1°C verso mezzogiorno, mentre la minima notturna sarà di 9.2°C. L’umidità si manterrà intorno al 32-35%, mentre il vento soffierà da est-sudest con una velocità media compresa tra 6 e 16 km/h.

Meteo per Mercoledì, 1 Maggio 2024

La giornata di Mercoledì vedrà un cambiamento repentino con l’arrivo di piogge deboli. Le temperature si manterranno più contenute, con una massima di 18.9°C e una minima di 10.9°C. L’umidità aumenterà fino al 94% a causa delle precipitazioni. Il vento cambierà direzione verso sud-ovest, aumentando leggermente di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una transizione dal sereno al maltempo nel corso dei prossimi giorni. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.