Meteo Prato, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Meteo per Lunedì, 29 Aprile 2024

La giornata di lunedì si presenterà all’insegna del sereno con temperature che oscilleranno tra i 11.4°C e i 24.5°C. L’umidità si manterrà elevata durante la notte per poi diminuire gradualmente al mattino, consentendo una sensazione di freschezza al risveglio. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 6-15 km/h, garantendo una piacevole brezza.

Meteo per Martedì, 30 Aprile 2024

Martedì avremo una giornata inizialmente soleggiata con temperature che raggiungeranno i 26.4°C. Nel pomeriggio, però, è prevista l’arrivo di piogge deboli che si protrarranno fino alla sera, accompagnate da un aumento dell’umidità e da una diminuzione delle temperature. Il vento cambierà direzione da est-nordest a sud-sudovest, con una velocità che varierà tra 0 e 12 km/h.

Meteo per Mercoledì, 1 Maggio 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e da piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata, accompagnate da un aumento dell’umidità e da temperature che si manterranno intorno ai 19°C. Il vento soffierà da est a sud-sudovest con una velocità variabile tra 0 e 12 km/h.

La previsione meteo per i prossimi giorni a Prato indica un inizio della settimana all’insegna del sereno, seguito da un martedì con piogge deboli e un mercoledì caratterizzato da piogge più intense. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi di conseguenza per affrontare le condizioni meteo in arrivo.