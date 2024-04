Meteo Reggio Emilia, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Meteo Reggio Emilia prossimi giorni 29 Aprile, 30 Aprile, 1 Maggio: sereno, poco nuvoloso e piogge deboli in arrivo

Il meteo nei prossimi giorni a Reggio Emilia prevede condizioni generalmente stabili con cieli sereni e temperature in aumento. Lunedì 29 Aprile si prospetta una giornata soleggiata con temperature che raggiungeranno i 22 gradi durante il pomeriggio. Il vento soffierà da est con una velocità compresa tra i 7 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% durante gran parte della giornata.

Martedì 30 Aprile

Anche martedì il cielo sarà prevalentemente sereno, con un leggero aumento delle temperature che toccheranno i 23 gradi. Il vento si orienterà da est e si intensificherà leggermente nel corso della giornata, raggiungendo una velocità di 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50-60% durante il giorno, garantendo un clima piacevole.

Mercoledì 1 Maggio

Le condizioni meteo inizieranno a peggiorare a partire da mercoledì. La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma nel corso della mattinata le nuvole si addenseranno progressivamente, portando a un aumento dell’umidità e al sopraggiungere di piogge deboli nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi, mentre il vento si orienterà da est con una velocità compresa tra i 12 e i 18 km/h. L’umidità aumenterà fino al 90% con il sopraggiungere delle precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni a Reggio Emilia si preannunciano all’insegna del sereno e del bel tempo, con un peggioramento delle condizioni meteo previsto per mercoledì, quando ci si potrà aspettare delle piogge deboli. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.