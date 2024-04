Meteo Roma, previsioni da Lunedì 29 a Mercoledì 01 Maggio

Meteo Roma prossimi giorni 29 Aprile, 30 Aprile, 01 Maggio: sereno, poi piogge sparse e instabilità

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma presentano un inizio settimana all’insegna del sereno, con temperature in aumento e venti deboli. Tuttavia, a partire dalla giornata di Mercoledì, è prevista l’arrivo di piogge sparse e un aumento dell’instabilità atmosferica.

Lunedì, 29 Aprile

La giornata inizierà con cieli tersi e temperature gradevoli, con massime attese intorno ai 25-26°C nel pomeriggio. I venti saranno deboli e la direzione varierà da nord a nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, garantendo un clima piacevole per svolgere attività all’aperto.

Martedì, 30 Aprile

Le condizioni di sereno continueranno anche martedì, con temperature in ulteriore lieve aumento e venti deboli che si muoveranno prevalentemente da nord. Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori accettabili.

Mercoledì, 01 Maggio

La situazione meteorologica subirà un deciso cambiamento a partire dalla giornata di Mercoledì. Nelle prime ore del mattino sono previste nubi sparse con possibilità di piogge deboli, mentre nel corso della giornata l’intensità delle precipitazioni aumenterà, accompagnata da un calo delle temperature e venti più sostenuti provenienti da direzioni variabili. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate, in quanto l’instabilità potrebbe generare condizioni meteorologiche mutevoli.

In conclusione, l’inizio della settimana a Roma sarà caratterizzato da condizioni di sereno e temperature in aumento, ideali per godersi la primavera. Tuttavia, è bene tenere d’occhio l’evolversi delle previsioni, in quanto l’arrivo di piogge e un cambiamento delle condizioni atmosferiche potrebbero influenzare le attività pianificate per la seconda metà della settimana.