Previsioni meteo: Maggio parte col maltempo, forti temporali in vista

Dopo una breve parentesi di tempo più stabile e mite (specialmente al centro-sud), sembra che il mese di maggio inizierà sotto il segno di un rinnovato maltempo sull’Italia. La tregua climatica di questo fine settimana, che si protrarrà fino all’inizio della settimana entrante, è destinata a concludersi già martedì 30 aprile, quando una perturbazione farà il suo ingresso sul territorio nazionale, compromettendo poi le celebrazioni del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, su molte regioni italiane.

Perturbazione verso l’Italia

Secondo le ultime analisi dei modelli meteorologici, un’ampia area depressionaria di origine atlantica si avvicinerà all’Italia da ovest e, nel pomeriggio-sera di martedì, raggiungerà le regioni più occidentali, in primis la Sardegna. Qui darà il via a un peggioramento del tempo, con piogge e i primi forti temporali. Successivamente, il maltempo si estenderà al Nord-Ovest e alle coste tirreniche durante la notte.

1° Maggio con maltempo e calo termico

Per la giornata del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, le previsioni non sembrano promettere nulla di buono per gli italiani che speravano di godersi una giornata all’aria aperta e di partecipare agli eventi organizzati nelle varie città della penisola. Il maltempo si abbatterà su gran parte d’Italia, con piogge e temporali sparsi ma diffusi, specie al Centro-Nord e nelle regioni tirreniche e sui settori appenninici.

Si prevedono fenomeni metereologici di una certa intensità, come grandinate di media e piccola dimensione, forti colpi di vento ed elevate fulminazioni che potrebbero rovinare i piani di pic-nic e scampagnate.

Il Sud sarà leggermente meno coinvolto dalla perturbazione, ma nemmeno queste regioni saranno risparmiate dai rovesci e dai temporali sparsi.

L’arrivo di questa perturbazione comporterà anche un generale abbassamento delle temperature, che torneranno più o meno in media dopo essersi portate sopra nei giorni precedenti. Previsto un clima più fresco, dunque, ma non freddo.

Ancora maltempo in settimana

L’area ciclonica collocata sull’Europa centro-occidentale dovrebbe continuare a influenzare il clima della penisola anche nei giorni successivi, in particolare il 2 maggio, quando l’instabilità più organizzata è prevista ancora al Centro-Nord, secondo le previsioni attuali.

Queste condizioni atmosferiche sono il risultato dei contrasti stagionali tipici della primavera, che possono portare a repentini cambiamenti del tempo e a situazioni di instabilità. Seguite gli aggiornamenti nei prossimi giorni per ulteriori approfondimenti su questa nuova fase di maltempo in vista!