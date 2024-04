Meteo Ancona, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 2 Maggio

Meteo Ancona prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio e 02 Maggio: variabilità del tempo con precipitazioni previste

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona mostrano una certa variabilità del tempo, con precipitazioni previste in determinati momenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Martedì, 30 Aprile 2024

Durante la giornata di martedì ad Ancona il cielo si presenterà sereno per la maggior parte del tempo, con temperature che oscilleranno tra i 10.9°C e i 22.1°C. L’umidità sarà relativamente alta al mattino, intorno all’86%, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà prevalentemente da est e sud-est con una velocità compresa tra 3 e 12 km/h. Nel complesso, martedì sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

Le previsioni per mercoledì indicano un cambiamento delle condizioni meteorologiche ad Ancona. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà nuvoloso, con temperature intorno ai 12-14°C e umidità elevata. Nel corso della mattinata sono attese precipitazioni deboli, accompagnate da un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 20 km/h. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con temperature intorno ai 18-19°C e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, verso sera sono previste nuove piogge, con un calo delle temperature e un aumento dell’umidità.

Giovedì, 02 Maggio 2024

Giovedì ad Ancona il tempo si presenterà nuovamente instabile, con piogge deboli e temperature comprese tra i 11.3°C e i 20.4°C. Il vento soffierà da sud-est con una velocità tra i 10 e i 17 km/h. Le precipitazioni saranno presenti per gran parte della giornata, con una diminuzione delle stesse verso sera quando il cielo si schiarirà. Il livello di umidità sarà variabile, ma in generale si manterrà su valori piuttosto alti.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano un periodo di variabilità del tempo, con la presenza di precipitazioni e un’alternanza di cielo sereno e nuvolosità. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.