Meteo Aosta, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 02 Maggio

Meteo Aosta prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio, 02 Maggio: maltempo e piogge abbondanti in arrivo

Le previsioni meteo per Aosta indicano un’imminente maltempo con piogge abbondanti nei prossimi giorni. Diamo uno sguardo più dettagliato alle previsioni per ciascuna giornata.

30 Aprile, 2024

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con temperature comprese tra 10.3°C e 12.2°C. Nel corso della mattinata, è probabile un aumento delle precipitazioni con piogge deboli e temperature che si manterranno intorno ai 17.5°C. Nel pomeriggio, le piogge potrebbero intensificarsi, accompagnate da una leggera diminuzione delle temperature fino a 16.7°C. Nel tardo pomeriggio e verso sera, le piogge continueranno con un calo ulteriore delle temperature fino a 11.2°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da nord-nordest con una velocità variabile tra 3 e 6 km/h.

Le condizioni di umidità oscilleranno tra il 53% e l’88% durante la giornata, creando un’atmosfera piuttosto umida. Si consiglia di prestare attenzione a eventuali condizioni di visibilità ridotta e di adottare le dovute precauzioni.

01 Maggio, 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge persistenti con temperature comprese tra 9.4°C e 12.3°C. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con una velocità media di 3-5 km/h. Le precipitazioni dovrebbero persistere per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà attorno al 96%. Si consiglia di prestare particolare attenzione a eventuali fenomeni di allagamento e di rimanere al riparo il più possibile.

02 Maggio, 2024

Le condizioni meteorologiche non daranno tregua, con piogge abbondanti che si protrarranno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra 8.1°C e 12.4°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media compresa tra 2 e 4 km/h. L’umidità rimarrà costantemente elevata, attestandosi attorno al 98% nelle prime ore del mattino. Si consiglia di prestare particolare attenzione alla situazione dei corsi d’acqua e di evitare spostamenti non strettamente necessari.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un periodo di forte maltempo e piogge abbondanti per la città di Aosta nei prossimi giorni. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire costantemente gli aggiornamenti delle previsioni meteo da fonti ufficiali.