Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 2 Maggio

Meteo Campobasso prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio, 02 Maggio: variabilità del tempo con piogge e schiarite.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge e schiarite. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 11°C alle prime ore del mattino. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà stabile, con temperature in aumento fino a toccare i 21-22°C nel primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e il vento soffierà debolmente dai quadranti orientali. L’umidità si attesterà intorno al 45-50%, garantendo un clima piacevole e asciutto per le attività all’aperto.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

La situazione meteorologica cambierà radicalmente rispetto al giorno precedente. Dalle prime ore del mattino sono attese nubi sparse, con un aumento dell’umidità e temperature intorno ai 10-11°C. Nel corso della mattinata, sono previste precipitazioni, con piogge deboli che si intensificheranno nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, mentre il vento soffierà dai quadranti meridionali con intensità variabile. Nel tardo pomeriggio e sera, le piogge si attenueranno, lasciando spazio a schiarite e temperature intorno ai 11-12°C.

Giovedì, 02 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge deboli e temperature intorno agli 11°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni continueranno, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 15-16°C. Nel primo pomeriggio, le piogge si attenueranno, lasciando spazio a schiarite e a un aumento della temperatura fino a 17-18°C. Il vento soffierà dai quadranti sud-occidentali con intensità variabile. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dalle nubi e le temperature si attesteranno intorno ai 8-9°C.

In conclusione, i prossimi giorni a Campobasso saranno caratterizzati da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge e schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto.