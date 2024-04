Meteo Catanzaro, previsioni da Martedì 30 Aprile a Giovedì 02 Maggio

Meteo Catanzaro prossimi giorni 30 Aprile, 01 Maggio, 02 Maggio: previsioni dettagliate

Il tempo a Catanzaro per i prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Martedì, 30 Aprile 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento fino a toccare i 26.3°C verso le ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con temperature che si manterranno intorno ai 25-26°C. La situazione meteorologica peggiorerà nel tardo pomeriggio e in serata con nubi sparse e un calo delle temperature fino a 15.1°C. Il vento soffierà dall’est con una velocità media di 13 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 31-35% per gran parte della giornata.

Mercoledì, 01 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli che saliranno fino a 26.1°C verso le 11:00. Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, ma verso mezzogiorno le condizioni meteorologiche cambieranno bruscamente con l’arrivo di piogge deboli che persistono fino al tardo pomeriggio. Le temperature si abbasseranno progressivamente, raggiungendo i 14.7°C in serata. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile, mentre l’umidità raggiungerà il 95% durante le precipitazioni.

Giovedì, 02 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 14.1°C. Durante la mattina, il cielo si manterrà poco nuvoloso con un aumento delle temperature fino a 19.4°C. Dal primo pomeriggio, sono previste piogge deboli che continueranno fino alla sera, accompagnate da un calo delle temperature fino a 11.9°C. Il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile, mentre l’umidità raggiungerà il 91% durante le precipitazioni.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Catanzaro. È sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni aggiornate per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso nelle condizioni meteorologiche.